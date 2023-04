The Flash: l'episodio 9 segna il ritorno di un eroe amatissimo

Come anticipato dal trailer di The Flash 9x09, un personaggio molto amato non vedo l'ora di tornare.

La guest star del nono episodio è Green Arrow: Stepen Amell indossa ancora un'altra volta i panni del vigilante maschera accanto a David Ramsey che interpreta Spartan e gli ex attori di The Flash Keiynan Lonsdale come Wally West/Kid Flash e Sendhil Ramamurth come Bloodwork: uno scatto rubato dal set cattura i supereroi di nuovo insieme!

Più precisamente, la foto raffigurano Barry/The Flash interpretato da Gran Gustin (sapevate che inizialmente l'attore aveva un'idea diversa per il look di The Flash?) che collabora con Green Arrow, Spartan, Kid Flash per affrontare e sconfiggere Bloodwork. Un'altra immagine, invece, raffigura Spartan e Barry che escogitano un piano presumibilmente per attaccare Bloodwork. Alla vista del villain, i fan si chiedono che conseguenze avranno le azioni di Bloodwork su Central City. Ma non solo: pare l'episodio 9 dal titolo "È la mia festa e morirò se voglio", potrebbe anticipare l'esistenza di un nuovo multiverso: insomma, sarà un episodio a dir poco esplosivo per la nona stagione dedicata al velocista DC!

Per scoprire se il caos invaderà Central City vi basterà guardare il nono episodio di The Flash 9 in onda su The CW il 26 aprile.