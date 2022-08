The Flash, la stagione 9 sarà l'ultima: 'Barry Allen è pronto per la sua ultima gara'

"The Flash" si concluderà ufficialmente con la stagione 9 su The CW, scrivendo così la parola fine alle avventure di Barry Allen e all'Arrowverse.

La serie, la più longeva dell' Arrowverse, tornerà in produzione il mese prossimo e terminerà con la pubblicazione degli ultimi 13 episodi. “Nove stagioni! Nove anni di Central City hanno accompagnato il pubblico in un viaggio emozionante pieno di cuore, umorismo e spettacolo. E ora Barry Allen ha raggiunto il cancello di partenza per la sua ultima gara", ha dichiarato il produttore esecutivo Eric Wallace in una nota. “Così tante persone straordinarie hanno dato i loro talenti, tempo e amore per dare vita a questo meraviglioso spettacolo ogni settimana. Quindi, mentre ci prepariamo a onorare l'incredibile eredità dello show con il nostro entusiasmante capitolo finale, voglio ringraziare il nostro cast fenomenale, gli sceneggiatori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere "The Flash" un'esperienza così indimenticabile per il pubblico in tutto il mondo.“

Come ben ricorderete, "The Flash" è stata una delle tre serie che hanno costituito la base per quello che sarebbe poi diventato l'Arrowverse, insieme a "Arrow" e "Supergirl". Il primo si è concluso nel 2020, mentre "Supergirl" ha appeso il mantello l'anno scorso.

Per concludere, vi lasciamo con le parole dello showrunner di The Flash su eventuali spin-off.