The Flash, l'ultima stagione avrà un epico finale diviso in quattro parti

Grant Gustin è pronto ad appendere il vestito al chiodo. La nona stagione di The Flash è agli sgoccioli: il finale della serie TV sarà diviso in ben 4 parti. Il primo episodio dell'ultima parte andrà in onda sull'emittente statunitense The CW proprio mercoledì 3 maggio.

Intitolato "A New World, Part One", il prossimo episodio vedrà il gruppo alle prese con una moltitudine di situazioni davvero fuori di testa. Iris ( Candice Patton ) inizia l'avanzamento di carriera: ogni celebrazione però viene interrotta quando Barry/The Flash scompare. Dal canto suo, il velocista DC tenta di tornare a casa in ogni modo, incontrando più volti familiari durante il cammino. Un filo che verrà seguito anche nelle prossime puntate che mostreranno i tentativi della squadra di trovare Barry.

Nell'episodio 9, i fan DC assistono a uno dei ritorni più amati dell'Arrowverse, come già anticipato dal trailer della puntata 9x09 di The Flash. Ma neanche il terzo capitolo dell'ultima parte mancherà di proporre ai fan un altro giro di guest star. "A New World, Part Three" vedrà apparire ancora una volta Matt Letscher nei panni di Eobard Thawne/Reverse Flash, quasi sempre di cattivo presagio nella serie TV. Anche Jessica Parker Kennedy e Rick Cosnett tornano nel penultimo dodicesimo episodio in onda il 17 maggio nei rispettivi ruoli di Nora West-Allen e Eddie Thawne.

Il gran finale di The Flash andrà in onda il 24 maggio 2023.