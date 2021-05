The Flash, una star anticipa un importante ritorno nella stagione 7

Si avvicina una riunione di famiglia nella settima stagione di The Flash. Jordan Fisher, interprete di Bart Allen, ha stuzzicato i fan anticipando un importante ritorno nei prossimi episodi della serie con protagonista Grant Gustin.

Riferendosi molto probabilmente ad una giornata appena trascorsa sul set dello show, l'attore ha infatti postato su Twitter: "Oggi ho incontrato Barry Allen, Jary Garrick e XS". Per chi non lo ricordasse, XS è il nome ufficiale da supereroina di Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy), figlia di Barry e Iris.

Fisher ha fatto inoltre riferimento a Jay Garrick, personaggio interpretato da John Wesley Shipp apparso l'ultima volta nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Vi ricordiamo che la stagione 7 di The Flash proseguirà il 4 maggio con la messa in onda di "The People vs. Killer Frost", episodio che vedrà il debutto di Sara Garcia nei panni di Alexa Rivera, un'operatrice sociale e sanitaria che sta lavorando sodo per superare un oscuro passato, aiutando i cittadini meno privilegiati di Central City. Ma quando Alexa scoprirà una misteriosa connessione con la potente Strenght Force, diverrà anche la minaccia più pericolosa per il Team Flash.

Qui potete trovare le immagini ufficiali di The Flash 7x08. Cosa vi aspettate dal ritorno di Nora? Fatecelo sapere nei commenti.