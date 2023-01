The Flash: ecco Stephen Amell e Grant Gustin insieme sul set dell'ultima stagione

Come annunciato a sorpresa ieri, Stephen Amell tornerà nei panni di Green Arrow nella nona e ultima stagione di The Flash, sancendo la conclusione del suo percorso nell'Arrowverse per il gran finale della serie del collega. Dopo la conferma ufficiale, l'attore ha quindi condiviso uno scatto che lo ritrae sul set di The Flash insieme a Grant Gustin.

La foto ritrae appunto i due attori probabilmente nel giorno in cui si sono svolte le riprese del suo ritorno nei panni di Green Arrow e la didascalia è piuttosto semplice: "Quando Barry chiama... Oliver risponde", riferendosi ai nomi dei personaggi che interpretano nell'Arrowverse, ovvero Barry Allen e Oliver Queen.

Estasiato per l'emozionante annuncio, lo showrunner Eric Wallace ha espresso tutta la sua felicità per questo grande evento che chiuderà la serie su Flash dopo ben 9 stagioni:

"Non appena la nostra stagione finale è stata annunciata, sapevamo di volere che Stephen tornasse e riprendesse il suo ruolo iconico di Oliver Queen. Dopo tutto, è stato Oliver che originariamente ha lanciato Barry Allen nel suo percorso eroico. Era importante creare un momento di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver nell'ultima stagione. Il risultato è un episodio epico ed emozionante che speriamo i fan dell'Arrowverse apprezzeranno. È stato realizzato per dire 'grazie' a tutti per aver guardato e sostenuto il nostro show durante nove anni meravigliosi. Non vediamo l’ora che tutti assistano di nuovo a Grant e Stephen che salvano il mondo insieme. E sì, sarà un finale da brividi e lacrime".

D'altronde l'attore ha mantenuto fede alla sua parola e ha esaudito il suo desiderio: tempo fa infatti Stephen Amell aveva espresso il desiderio di tornare almeno in un cameo per la fine dell'Arrowverse, dato che è ormai chiara e assodata l'intenzione di chiuderlo definitivamente.

Cosa gli riserverà il futuro? Per ora sappiamo che Stephen Amell vorrebbe essere un villain di Batman, dunque non ci sorprenderebbe che (a breve o non) possa arrivare una notizia del genere.