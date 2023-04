The Flash, Stephen Amell era nervoso all'idea di tornare come Freccia Verde

The Flash è una serie tv ideata da Greg Berlanti, in onda su The CW, basata sul personaggio DC Comics. Si tratta di uno spin-off di Arrow ed è ambientata nell'Arrowverse, universo che include anche Legends of Tomorrow. Lo Show è ormai giunto alla sua ultima stagione, che promette grandi cose.

Tra le tante sorprese, di recente i fan hanno visto anche il ritorno nello show di Freccia verde, interpretato ancora una volta da Stephen Amell

Se non ne sapeste niente, ecco le richieste di Amell per tornare in The Flash.

L'attore ha ha rivelato di essersi sentito decisamente nervoso per il suo ritorno in The Flash.

Parlando con Entertainment Weekley infatti, ha confessato che si è sentito agitato durante il suo primo giorno di ritorno sul set, soprattutto perché voleva essere certo di lasciare in eredità qualcosa di ricordare, per quanto riguarda il suo personaggio.

"Il primo giorno ero parecchio agitato", ha detto Amell. "Volevo assicurarmi che tutto andasse bene e che niente rovinasse l'eredità del personaggio. Ero su di giri alla prima ripresa, ma poi tutto è scomparso. Mi è sembrata una cosa normale, dopotutto ho letto la sceneggiatura poche settimane prima di iniziare a girare e non avevo appunti".

La sorpresa per il ritorno di Freccia Verde non ha lasciato di stucco solo per il suo interprete, anche Grant Gustin è stato sorpreso del ritorno di Amell.

Tuttavia questa è solo una delle innumerevoli sorprese che l'ultima stagione di The Flash regalerà ai fan, non resta che proseguire lo show per vedere cos'altro ha in serbo.