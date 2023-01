The Flash, Stephen Amell sul suo ritorno come Green Arrow: 'Io avrei mantenuto il segreto'

Dopo l'annuncio del suo ritorno nei panni di Green Arrow per la stagione conclusiva di The Flash, Stephen Amell è intervenuto su Instagram con una serie di storie realizzate per raccontare ai propri fan l'esperienza del ritorno nei panni dell'iconico personaggio che ha dato il via al cosiddetto Arrowverse. Ma fosse stato per lui avrebbe pazientato.

Amell ha dichiarato che se ci saranno ulteriori dettagli sulla sua apparizione in The Flash che verranno resi pubblici prima della messa in onda, non verranno da lui. Anzi, lui avrebbe preferito tenere del tutto segreta la notizia del suo ritorno. "Se fosse stato per me, non avrei detto niente", ha detto Amell ai fan. "Mi piacciono le sorprese".

Alcuni fan hanno ipotizzato che l'annuncio sia stato fatto per anticipare spie che avrebbero fatto trapelare comunque la notizia. Dopo tutto, non è raro che le storie dell'Arrowverse vengano rovinate quando le scene vengono girate in luoghi pubblici per gli esterni.

Nel frattempo, l'attore ha definito questo suo ritorno come "surreale".

"È stato un vero onore tornare", ha dichiarato Amell sempre nelle sue storie su Instagram. "È molto surreale. Sto nello stesso hotel in cui alloggiavo quando ho girato il pilot di Arrow.... Ho passato un solo giorno sul set finora, non parlerò di nessuno del cast con cui potrei o meno lavorare, ma per quanto riguarda la troupe, ho visto persone che lavoravano al primissimo episodio di Arrow. Penso che abbiamo concluso la serie per le giuste ragioni e che l'abbiamo conclusa al momento giusto, ma non mi aspettavo di lasciare Vancouver nel novembre del 2019 e non vedere più le persone che ho visto quasi ogni giorno per otto anni. È stato bello tornare".

Proprio riguardo al suo lavoro sul set, ecco la prima immagine di Amell e Grant Gustin dietro le quinte.

La nona e ultima stagione di The Flash, che si preannuncia a questo punto davvero molto emozionante, prenderà il via sulla The CW l'8 febbraio prossimo.