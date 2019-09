The Flash: svelato il nuovo look di Harrison Wells

Nel trailer della sesta stagione di The Flash abbiamo potuto dare una prima occhiata alle nuove puntate della serie. Inoltre nel corso del video abbiamo scoperto quale sarà la nuova identità assunta da Harrison Wells.

Il personaggio interpretato da Tom Cavanagh è una guest star presente in molte stagioni della serie dedicata al supereroe DC. È stato rivelato che farà parte anche lui del cast dell'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite, nei panni di Pariah. Questa volta invece l'abbiamo potuto rivedere dopo aver assunto l'identità di Harrison Wells, creatore dei STAR Labs.

Durante il San Diego Comic-Con lo showrunner Eric Wallace ha confermato che Tom Cavanagh parteciperà a Crisi, ma oltre al già citato Pariah avrà anche una nuova veste, un personaggio in combutta con l' Anti-Monitor. Ecco le sue parole riguardo Pariah: "Nella miniserie originale è proprio Pariah ad avere un ruolo fondamentale per liberare l'Anti-Multiverse. Sarà Tom ad interpretare questa parte così importante, sono sicuro che vi farà commuovere molto".

Un'altro personaggio che avrà un forte impatto nello show è Killer Frost, la cui umanità verrà esplorata nelle puntate di The Flash 6, stagione che andrà in onda a partire dal prossimo 8 ottobre e che darà il via allo scontro che coinvolgerà tutti i supereroi protagonisti dell'Arrowverse.