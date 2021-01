The Flash: svelato il nuovo villain, è un attore di Shadowhunters

Manca poco più di un mese alla messa in onda di The Flash 7, nel frattempo scopriamo qualcosa di più sul prossimo avversario di Barry Allen, che sarà presente nelle puntate dello show prodotto da The CW.

L'attore di Shadowhunters Jon Cor sarà infatti Mark Stevens, personaggio conosciuto anche come Chillbane. Ecco la descrizione del villain condivisa dal network: "Lo scienziato Mark Stevens è un ragazzaccio ossessionato con la tecnologia criogenica. Quando non è impegnato a scassinare nelle casseforti delle grandi aziende, gli piace far breccia nelle persone usando il suo fascino e il suo stile. Con le sue armi ghiacciate è diventato il personaggio dei fumetti DC Chillbane, una vera spina nel fianco del Team Flash".

Flash e i suoi alleati dovranno affrontare un nuovo avversario, dopo che è stato annunciato che la sconfitta di Mirror Master sarà la causa dell'arrivo di una minaccia maggiore per la salvezza degli abitanti di Central City. Oltre a Chillbane sappiamo anche che nelle prossime puntate inedite faremo la conoscenza del vero Godspeed, personaggio già apparso nelle precedenti stagioni dello show.

La settima stagione farà il suo debutto in America il prossimo 23 febbraio, se cercate altre indiscrezioni a riguardo, ecco una notizia che parla di una scena di The Flash 7.