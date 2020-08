Da The Flash a Sweet Tooth: Neil Sandilands si unisce al cast Netflix

Continuano i lavori per l'attesissimo adattamento dei fumetti di Jeff Lemire, al cui cast si è appena aggiunto un nuovo membro: dopo la brillante interpretazione in The Flash, Neil Sandilands debutterà infatti in Sweet Tooth. Continuate oltre il salto per scoprire tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dal portale ComicBook, l'attore sudafricano interpreterà Steven Abbot, personaggio sopra le righe auto-proclamatosi generale di un esercito di esseri post-apocalittici, che guida con ingegno, pugno di ferro e una certa dose di eccentricità nel tentativo di ottenere potere e, nella sua visione, ricostruire un Paese in macerie.

La carriera di Sandilands sembra quindi procedere a gonfie vele e dopo aver interpretato Clifford Devoe/The Thinker al fianco di Grant Gustin in The Flash, presto lo vedremo anche sul grande schermo nel film News of the World con Tom Hanks.

In Sweet Tooth seguiremo le avventure di Gus (Christian Convery), protagonista metà ragazzo e metà cervo, deciso a scoprire la verità sulla natura e ad esplorare il selvaggio e pericoloso mondo che lo circonda. La storia è ambientata sette anni dopo la propagazione di un virus mortale, comunemente chiamato l'Afflizione, che ha portato alla morte miliardi di persone e la civiltà al collasso. Sweet Tooth è prodotta da Robert Downey Jr. e nel suo cast vedremo anche Dania Ramierez (X-Men: Conflitto Finale, C'era una volta), Nonso Anozie (Artemis Fowl, Game of Thrones), Adeel Akhtar (Victoria & Abdul, The Big Sick) e Will Forte (The Last Man on Earth, Saturday Night Live), mentre James Brolin (Westworld) sarà la voce narrante.