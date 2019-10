The Flash: il team Flash si prepara alla crisi nelle foto del quarto episodio

La sesta stagione di The Flash prosegue, così come gli sforzi di Barry Allen, che sta cercando di preparare il team Flash all'arrivo della Crisi sulle Terre Infinite. In vista del quarto episodio, intitolato There Will Be Blood, The CW ha pubblicato alcune foto e la sinossi, per dare un assaggio di quel che vedremo.

Come possiamo vedere dalle immagini, che trovate in calce all'articolo, sembra che Grant Gustin sarà protagonista di momenti che ruoteranno intorno alle sue amicizie, in particolare Joe West (Jesse L. Martin) e Cisco (Carlos Valdes).



Inoltre, Barry cercherà di presentare ai suoi compagni la prospettiva di una sua eventuale scomparsa, come possiamo leggere nella sinossi ufficiale di quello che viene definito anche come episodio di Halloween. "Gli sforzi di Barry nel preparare Cisco alla Crisi deragliano quando Cisco pianifica di provare a salvare la vita dell'amico. Nel frattempo, Ramsey Rosso (la guest star Sendhil Ramamurthy) usa le sue nuove abilità letali per salvarsi, sacrificando la sua umanità". L'episodio è diretto da Marcus Stokes, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Lauren Certo e Sterling Gates.

La sesta stagione di The Flash, di cui potete leggere le nostre prime impressioni, è iniziata con un omaggio al fumetto Crisi sulle Terre Infinite, l'evento che sconvolgerà tutto L'Arrowverse tra dicembre e gennaio.