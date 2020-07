The Flash, Tom Cavanagh parla delle tante versioni del suo Harrison Wells

Il personaggio di Harrison Wells è uno dei protagonisti di The Flash, uno dei più longevi e "sempreverdi", che nelle sei stagioni della serie CW dell'Arrowverse abbiamo visto in tutte le salse, con innumerevoli doppelganger interpretati da Tom Cavanagh.

L'attore, recentemente ospite nel podcast "Inside of you" di Michael Rosenbaum, ha parlato di come sia nata l'idea di un Harrison Wells multiplo nei vari multiversi:

"Ho pensato che non potevamo farlo comparire ogni quattro episodi e fargli dire 'Non mi avrai mai, Flash!', non puoi farlo, non puoi ripeterlo, per fare un buono storytelling devi inventarti qualcosa di nuovo", dice Cavanagh, "così quando io Greg [Berlanti] abbiamo pensato che con la presenza del multiverso ci sono anche molteplici versioni di Wells, abbiamo ragionato su cosa sarebbe successo se avessimo creato un personaggio diverso ad ogni stagione ed essere il Reverse Flash quando necessario".

Tra le versioni più amate di Wells, quella che i fan apprezzano maggiormente è il Wells di Terra-2, che dopo un primo momento da antagonista entra a far parte del Team Flash e ci resta finché non decide di tornare da sua figlia Jesse.

Ma dopo gli eventi narrati in "Crisi sulle Terre Infinite" sappiamo che l'unico Wells tangibile - che però è fuso con le sue altre versioni - è il geologo Nash, arrivato su Terra-1 che ha scatenato la Crisi liberando l'Anti-Monitor, evento che ha portato alla fine del Multiverso così come lo conoscevamo fin'ora.

Qual'è la vostra versione preferita di Harrison Wells? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, nonostante le incertezze riguardo la ripresa della produzione, si vocifera del ritorno di Mirror Master tra i villain di The Flash. Sarà vero? Restate connessi per scoprirlo.