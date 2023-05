The Flash, Tom Cavanagh è sicuro: 'Uno spin-off su Reverse Flash è possibile'

Nonostante The Flash si sia ufficialmente concluso la notte scorsa su The CW, Tom Cavanagh - che per tutte le nove stagioni della serie ha interpretato il personaggio di Eobard Thawn alias Reverse Flash (Anti-Flash) - non ha escluso un suo eventuale ritorno nei panni del villain con la tuta gialla, magari in uno spin-off sul suo personaggio.

L'Arrowverse della CW, così come lo conoscevamo, è finito. E mentre il film di The Flash arriverà finalmente nelle sale il mese prossimo, è probabile che non vedremo più questi personaggi che ci hanno accompagnato per dieci anni di programmazione e nove stagioni. Questo, ovviamente, per via del fatto che James Gunn inaugurerà il suo nuovo DC Universe, che spazierà tra film al cinema e serie televisive in uscita su Max. Tuttavia, Tom Cavanagh rimane fiducioso circa un suo ritorno nel personaggio di Anti-Flash.

"Penso che la porta sia rimasta aperta", ha detto Cavanagh circa il finale di serie di The Flash parlando con Den of Geek. "Perché chiaramente, Reverse Flash... non si può uccidere Reverse Flash. È stato fatto saltare in aria, e allora? Mi sento sicuro che dopo un anno o due in cui non ci sarà più Flash, il pubblico chiederà uno spin-off di Flash, e [penso] che sarà su Keiynan [Lonsdale, che ha interpretato Wally West nella serie CW] o su di me come Reverse Flash o su entrambi".

Cavanagh ha rivelato di aver già parlato dell'idea a Greg Berlanti, il produttore e creatore di The Flash e di molte altre serie dell'Arrowverse. Nel frattempo, scoprite le immagini del finale di The Flash.

"Ho proposto a Greg questa idea una volta, quando stavo ideando H.R. [la versione Terra-19 del personaggio originale Harrison Wells], sull'idea di un immortale come Reverse Flash, che è un cattivo, ma che si innamora di una persona normale e cerca di tornare sulla sua Terra. All'inizio il suo piano non funziona e lui è pieno di agitazione e rabbia perché deve tornare a casa. Ma poi all'improvviso ha un motivo per non [voler più partire] - e cosa succede dopo? Questo riduce il suo istinto omicida? Ne paga il prezzo perché l'istinto omicida si attenua? Trova l'amore? Come finisce? Non è una brutta storia!".