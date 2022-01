The Flash: nel trailer dell'ottava stagione una nuova "famiglia" per Barry Allen

The CW ha diffuso in streaming un nuovo trailer ufficiale per l'ottava stagione di The Flash, e i fan non vedono l'ora di scoprire quali novità li attendono nei nuovissimi episodi. Innanzitutto per Barry Allen ci saranno nuove minacce, probabilmente provenienti dal futuro, ma ad aiutare il protagonista c'è un nuovo team di straordinari velocisti.

Le immagini del trailer ci mostrano anche il ritorno di Bart Allen e Nora che dovranno stare attenti a cosa combinano dato che provengono dal futuro e il flusso del tempo potrebbe destabilizzarsi troppo. Questo è uno dei grattacapi principali che avrà Barry Allen, anche se potrà contare su un aiuto molto potente questa stagione.

The CW ha accorciato le stagioni di The Flash e l'ottava sarà composta da soli 18 episodi proprio come la settima (la quinta ne aveva 22 mentre la sesta 19). Meno episodi, più sfida narrativa in quanto si avrà meno tempo per sviluppare certe trame e sottotrame. La stagione è ufficialmente partita con il crossover Armageddon, che ha onorato la ricorrenza annuale dei crossover tra le serie dell'Arrowverse e avrà un mid-season break, una pausa di metà stagione. La stagione prenderà il via il 9 marzo 2022.

In tendenza con le ultime stagioni, anche l'ottava sarà suddivisa in due grandi archi narrativi in cui Flash dovrà affrontare due pericolosi villain, un escamotage mutuato dal formato graphic novel. Si tratterà anche della prima stagione dopo l'addio di Cisco e Harrison Wells, che hanno ufficialmente lasciato lo show nel corso della settima stagione. Non è detto però che i due personaggi non possano tornare per piccole apparizioni in futuro. Tra le guest star ci saranno alcuni graditi ritorni come Robbie Amell e Rick Cosnett.

I fan non vedono l'ora che l'ottava stagione cominci e hanno già riempito Twitter di messaggi emozionati e pieni di curiosità per i nuovi episodi. Li potete leggere di seguito.