The Flash: nel primo trailer della Stagione 9 inizia l'ultima corsa di Barry Allen

The CW ha diffuso in streaming il primo promo ufficiale della nona e ultima stagione di The Flash, che concluderà il ciclo narrativo del Barry Allen interpretato da Grant Gustin e saluterà definitivamente l'Arrowverse inaugurato nel lontano ben dieci anni fa. Nel trailer si fa ovviamente riferimento all'ultima corsa del nostro velocissimo eroe.

Ad agosto, The CW ha annunciato che The Flash si sarebbe conclusa con la Stagione 9, composta da un numero ridotto di 13 episodi. All'epoca, Eric Wallace, showrunner di The Flash, si è meravigliato della lunga durata della serie e ha ringraziato le persone che l'hanno resa possibile.

"Nove stagioni! Nove anni in cui abbiamo salvato Central City, accompagnando il pubblico in un viaggio emotivo pieno di cuore, umorismo e spettacolo", ha dichiarato. "Tante persone straordinarie hanno contribuito con il loro talento, il loro tempo e il loro amore per dare vita a questo meraviglioso spettacolo ogni settimana... Voglio ringraziare il nostro fenomenale cast, gli scrittori, i produttori e la troupe che nel corso degli anni hanno contribuito a rendere The Flash un'esperienza così indimenticabile per il pubblico di tutto il mondo".

Nonostante la lunga durata della serie, sembra che Gustin non fosse del tutto preparato alla fine di The Flash. Definendo la cancellazione "agrodolce", l'attore ha espresso la sua intenzione di uscire di scena con una nota positiva. "Sono stati quasi 10 anni incredibili di interpretazione di questo personaggio e di partecipazione a questo show", ha dichiarato. "Sono davvero entusiasta di farlo per l'ultima volta, di finire alle nostre condizioni e di godermi ogni minuto il più possibile".

Dopo l'annuncio della data d'uscita di The Flash 9, è arrivata anche la sinossi ufficiale che racconterà l'ultimo arco narrativo della serie e la sua conclusione definitiva. La potete leggere di seguito:

Dopo aver sconfitto Reverse Flash una volta per tutte, la nona stagione di THE FLASH riprende una settimana dopo la loro epica battaglia, e Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West-Allen (Candice Patton) si riavvicinano e tornano più uniti che mai. Ma quando un gruppo letale di Rogues scende a Central City guidato da una nuova potente minaccia, The Flash e la sua squadra - Caitlin Snow (Danielle Panabaker), la meta-empatica Cecile Horton (Danielle Nicolet), la meta Allegra Garcia (Kayla Compton), il brillante tecnico Chester P. Runk (Brandon McKnight) e il ladro di criogenia riformato Mark Blaine (Jon Cor) - devono ancora una volta sfidare le probabilità impossibili per salvare la situazione. Ma mentre i Rogues vengono sconfitti, un nuovo, letale avversario si erge a sfidare l'eredità eroica di Barry Allen. E nella loro più grande battaglia, Barry e il Team Flash saranno spinti al limite per salvare Central City un'ultima volta.