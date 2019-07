The Flash: il trailer ufficiale della sesta stagione rivela il nuovo villain

Tra i protagonisti di un infuocato sabato di San Diego Comic-Con non poteva mancare The CW. Il Network ha infatti diffuso in rete i trailer ufficiali dei suoi show più attesi tra cui quello dedicato alla sesta stagione di The Flash.

Il filmato non perde tempo e introduce subito il nuovo villain principale: a conferma di quanto rivelato di recente dallo showrunner Eric Wallace, il nuovo antagonista di Barry Allen è una new entry che proviene dai fumetti DC ma non è mai stata citata dello show.

Stiamo parlando del Dr. Ramsey Rosso, un fisico brillante e dall'intelletto smisurato che in passato a lavorato fianco a fianco con Caitlin. Rosso riallaccia la loro amicizia dopo che i due si ritrovano riuniti da un evento piuttosto inaspettato, ma il loro legame viene bruscamente spezzato dal desiderio di Rosso di deflagrare le leggi della natura e diventare così il mostruoso Bloodwork.

La sesta stagione di The Flash debutterà negli Stati Uniti il prossimo 8 ottobre. Tra le tante novità di queste nuove stagioni dell'Arrowverse ci sarà anche l'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite, evento che coinvolgerà direttamente anche Arrow, Supergirl, Batwoman e Legends of Tomorrow. Qui potete trovare il trailer della stagione finale di Arrow.