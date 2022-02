The Flash, una trama anticipa l'arrivo dei nuovi episodi della stagione 8

The CW ha pubblicato un'interessante sinossi di "Impulsive Excessive Disorder", il sesto episodio dell'ottava stagione di The Flash. L'episodio dovrebbe dar vita ad un nuovo arco narrativo al di fuori dei cinque episodi evento "Armageddon". Ecco ciò che racconta la trama di quello che equivale al riavvio della stagione 8.

"Riprendendo da dove si era interrotta la stagione 7, dopo essere tornati a casa da una visita per il rinnovo delle promesse dei loro genitori, Bart (guest star Jordan Fisher) e Nora (guest star Jessica Parker Kennedy), si rendono presto conto che le cose non sono esattamente come le avevano lasciate. Il duo corre per riparare eventuali fessure nella sequenza temporale e riportare tutto a come dovrebbe essere. La serie è interpretata da Grant Gustin, Jesse L. Martin, Candice Patton, Danielle Panabaker, Danielle Nicolet, Kayla Compton e Brandon McKnight. David McWhirter ha diretto l'episodio scritto da Thomas Pound" recita la sinossi. La serie si concentra sulle vicende di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin, in trattative per tornare in una stagione 9.

The Flash è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns, in onda sul canale The CW negli USA e su Italia 1 e Premium Action in Italia.

Basata sull'omonimo personaggio DC Comics, The Flash è uno spin-off di Arrow, la serie madre del franchise seriale Arrowverse.



Sul nostro sito trovate il trailer di The Flash 8, pronta a tornare con nuovi episodi.