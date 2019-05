The Flash, Tyler Hoechlin conferma che Grant Gustin è un fan sfegatato di Superman

Si è da poco conclusa ufficialmente la quinta stagione di The Flash, stagione che ha visto tra gli eventi principali il crossover Elseworlds. In questi episodi Barry Allen chiede aiuto direttamente a Superman, e a quanto pare per Gran Gustin è stato un momento molto speciale.

L'interprete dell'Uomo d'Acciaio Tyler Hoechlin ha infatti rivelato a Comicbook.com un simpatico siparietto avvenuto durante le riprese del crossover: "Non avevo idea che Grant fosse un fan così sfegatato di Superman finché non abbiamo girato quell'episodio. Ed è stato molto divertente, perché non so se avete visto Teen Wood, ma c'è stato un momento in cui mi ha ricordato una scena con Dylan O'Brien."

"Quando in Elsewords c'è un altro che mi chiede 'Chi sei' e io faccio la cosa della camicia" ha continuato l'attore. "E quando apro la camicia sento Grant che trattiene il respiro. E per fortuna la camera mi è andata subito oltre perché non riuscivo a trattenermi. E' stato veramente divertente. Tutto il crossover, è stato una godibile pazzia, fare avanti e indietro con tutta la roba. Ma è comunque stato divertente. Spero che troveremo un modo per fare altre cose del genere, è stato bello lavorare in gruppo."

Come ha recentemente rivelato nei finali di Arrow e The Flash, il prossimo anno l'Arrowverse porterà su piccolo schermo un altro importante crossover dei fumetti DC: Crisi sulle terre infinite. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione della quinta stagione di The Flash.