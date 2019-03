The Flash: l'ultima puntata ha rivelato il vero villain della quinta stagione?

La serie televisiva sul velocista scarlatto ha regalato agli spettatori oltreoceano una interessante svolta durante la narrazione dell’ultimo episodio, intitolato “Failure is An Orphan”. La notizia, ovviamente, contiene pesanti spoiler.

ATTENZIONE, SPOILER!

Il sedicesimo appuntamento della stagione cinque di The Flash è andato in onda nella serata di ieri sul canale televisivo The CW. Già da tempo si vociferava l’arrivo di un nuovo antagonista, definito come il vero nemico da affrontare nel corso dell’ultima parte dell’arco narrativo dello show. A quanto pare, però, questo antagonista non è un lui come si pensava finora, ma una lei.

Mentre il Team Flash è alle prese con l’escogitare un modo per avvicinare Orlin “Cicada” Dwyer (Chris Klein), una versione adulta di Grace Gibbons, nipote di Dwyer, entra nei laboratori S.T.A.R. in cerca dello zio. Quest’ultimo, sottoposto ormai alla cura studiata da Cisco (Carlos Valdes) e da Caitlin (Danielle Panabaker), verrà così trasferito da Grace che in questo modo rivela le sue abilità e la scelta di raccogliere il mantello di Cicada.

Durante l’interrogatorio con la dottoressa Vanessa Ambres (Lossen Chambers), la quale ha in cura la piccola Grace, viene svelato che la ragazzina ha in realtà dei poteri, ma tenendo conto del suo stato di coma non è ancora possibile conoscerne la reale natura. Sarà questa informazione a convincere in seguito Dwyer a sottoporsi alla cura sperimentale per metaumani. La puntata si conclude con la morte della dottoressa Ambres e la pesante rivelazione circa l’identità della nuova minaccia.

Non è ancora chiaro in che modo la versione adulta di Grace sia giunta nella timeline attuale dello show, ma perlomeno ora è dato sapere che il numero crescente di omicidi perpetrati nel 2049 da Cicada sono riferibili alle attività di Grace e non di suo zio Dwyer, ormai “sconfitto” da Flash (Grant Gustin) prima che questi svanisca.

Sono ancora molti i misteri da risolvere e per questo non ci resta che attendere gli sviluppi della prossima puntata dal titolo “Time Bomb”, in programmazione per il 19 marzo.