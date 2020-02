The Flash: nell'ultimo episodio in onda altri dettagli su Nash Wells

Il personaggio di Nash Wells in The Flash era piuttosto nebuloso prima del crossover Crisi sulle Terre Infinite, nel quale Wells ha avuto comunque un ruolo importante nell'economia della trama, schiarendo alcune nubi sul suo conto. E ora nell'ultimo episodio di The Flash andato in onda stanotte negli Stati Uniti il mistero s'infittisce.

La première di midseason della scorsa settimana ha visto Nash tentare d'impegnarsi in maniera piuttosto goffa con Allegra. Un atteggiamento coerente al suo comportamento prima di Crisi sulle Terre Infinite, quando era chiaro che Allegra gli ricordasse qualcuno del suo universo. Il tutto confermato dalla foto scattata da Nash con una giovane donna molto somigliante ad Allegra. I fan si sono chiesti se potesse esserci una versione di Allegra in un altro universo, figlia di Nash. Ora, visto che non esiste più alcun universo, Nash sente una connessione paterna con Allegra.



Un'ipotesi confermata nell'episodio andato in onda negli Stati Uniti questa notte. Verso la fine dell'episodio, Nash guarda attraverso una stanza dopo una conversazione con Killer Frost e vede brevemente un'altra versione di sé stesso; un Wells alternativo che somiglia molto a Harry Wells. Un Wells alternativo scomparso in un attimo ma che apre a tantissime domande. Possibile che esista un Wells sopravvissuto da qualche parte su Earth-Prime. Oppure è possibile che Nash abbia avuto un'allucinazione. In ogni caso questi nuovi dettagli infittiscono il mistero.

Le nuove immagini di The Flash permettono di dare un primo sguardo a Sue Disbny ed Eva McCulloch. Il mistero su Nash troverà risposta nei prossimi episodi, come anticipato nelle ultime settimane. Nel frattempo in Italia attendiamo gli episodi della sesta stagione di The Flash, in programma da fine marzo su Premium Action.