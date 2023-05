The Flash, un 'vecchia conoscenza' commenta il suo ritorno per il finale della serie!

Con l'ultimo episodio di The Flash si è chiuso un cerchio per l'universo DC targato CW. Il series finale ha visto il ritorno di un iconico personaggio che si è ripresentato più volte nel corso della serie. Il suo interprete ha detto la sua su un ritorno più che sperato e ricercato.

Partito come "amico" e diventato poi la principale nemesi del protagonista, nel finale Barry Allen è costretto ad affrontare Reverse-Flash interpretato da Tom Cavanagh. Approfondendo il suo ritorno Cavanagh ha parlato di quanto avesse sempre saputo che il suo personaggio sarebbe tornato per combattere contro Flash e di aver aspettato quel momento per diversi anni. Secondo molti, il finale di The Flash avrebbe sfruttato un punto della trama di Spider-Man No Way Home, creando uno strano cortocircuito tra i due universi.

Il ritorno dell'attore è stato un regalo d'addio per i fan più accaniti della serie che l'hanno seguita fin dal suo esordio nel 2014. "Per avere una prima stagione di successo ed essere invitato a tornare, la consapevolezza è stata 'Beh, non possiamo farlo di nuovo.' Non possiamo fare Flash contro Reverse-Flash, e Reverse Flash è stata la ragione per cui avevo firmato per lo show. E quindi ho pensato, 'Bene, grazie. Ti auguro il meglio. Non desideravo altro che il tuo successo'" ha raccontato l'attore. "Ma poi Greg ha avuto l'idea di inventarne di diversi. Ne ho creati un certo numero durante questa corsa. Ma il concetto era sempre Joker ha bisogno di Batman. Quindi il finale assomiglierà molto al modo in cui siamo arrivati a Reverse-Flash" ha raccontato.

Lo stesso Tom Cavanagh è sicuro della possibilità di poter realizzare uno spin-off su Reverse-Flash. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!