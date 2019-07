The Flash: vediamo le foto di uno scontro della sesta stagione

Dopo aver ammirato il costume di Killer Frost per The Flash 6, ecco una nuova anticipazione di quali saranno le sfide che Barry Allen dovrà affrontare nella prossima stagione della serie TV prodotta dell'emittente The CW.

Gli appassionati riconosceranno subito il personaggio di Godspeed, alle prese con un combattimento contro The Flash. Ricordiamo che non è la prima volta che il villain fa la sua comparsa: nel corso della quinta stagione viene sconfitto da Nora West-Allen, figlia del protagonista della serie TV. Ma gli eventi scatenati dalla disfatta di Cicada hanno cancellato tutte le gesta di Nora, tra cui la battaglia contro August Heart.

Vediamo quindi quale sarà il nuovo piano di Godspeed, magari si collegherà con l'ambizioso crossover che coinvolgerà tutte le serie The CW, dal titolo Crisi sulle Terre Infinite, scatenato dalla comparsa dell'Anti-Monitor e pronto a sconvolgere la vita di tutti i supereroi creati dalla casa DC Comics. Se volete saperne di più, ecco un importante indizio che Grant Gustin ha condiviso sull'evento crossover, questo lascia presagire che il personaggio di The Flash comparirà già nei primi episodi.

L'attesa sesta stagione andrà in onda l'8 ottobre, come confermato anche dal tweet di Hartley Sawyer, che annuncia l'inizio delle riprese di The Flash 6, show che verrà girato nella cittadina canadese di Vancouver.