The Flash: vediamo un'immagine del costume di Grant Gustin con gli stivali gialli

In attesa dell'inizio della sesta stagione di The Flahs un utente ha ricreato e pubblicato su Instagram una revisione del costume rosso indossato da Grant Gustin, che nello show targato The CW interpreta il supereroe dalla velocità supersonica. In questa fanart, compaiono gli stivali gialli, direttamente dai fumetti.

Negli show appartenenti all'Arrowverse abbiamo assistito a diversi aggiornamenti dei costumi indossati dai vari supereroi e questi cambiamenti non sono stati sempre un'operazione di avvicinamento alla versione classica dei fumetti, ma in diverse occasioni se ne sono distaccati in modo più o meno netto. La fanart pubblicata da barret.digital è un atto d'amore verso il costume classico di Barry Allen, dove sono presenti gli stivali gialli, che vanno così a spezzare un netto predominio del colore rosso. Potete guardare l'immagine in calce all'articolo.

Nella sesta stagione di The Flash, l'arrivo della Crisi sulle terre infinite avrà un impatto notevole e, come mostrato nel recente teaser trailer, Barry Allen non è in grado di impedirne l'inizio. The CW ha anche pubblicato il poster ufficiale, caratterizzato dalle tinte rosse e dai volti dei protagonisti, con Barry, Iris, Cisco, Killer Frost e infine Elongated Man.



Mentre si vocifera di un possibile ritorno di Danny Trejo nello show, ricordiamo che The Flash arriva l'otto ottobre.