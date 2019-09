The Flash: vediamo il nuovo costume del protagonista

I fan del supereroe creato da DC Comics aspettavano con ansia le prime immagini del nuovo costume indossato da Barry Allen nella sesta stagione. Dopo che Grant Gustin ha rivelato il nuovo look di John Wesley in The Flash 6, ora tocca al suo personaggio essere protagonista di una foto presa dal set delle puntate inedite.

Nell'immagine, pubblicata in esclusiva da TV Line, possiamo quindi dare una prima occhiata al Flash della sesta stagione. Saranno delle puntate molto emozionanti, a causa dell'ambizioso crossover Crisi sulle Terre Infinite, evento che possiamo dire ha dato inizio alla serie TV con protagonista Barry Allen.

Ecco cosa ne pensa Grant Gustin della sua sfida contro l'Anti-Monitor in un'intervista concessa a Comicbook.com: "Non posso dirvi molto perché non ho letto tutto il copione. I ragazzi del cast mi stanno lasciando molti indizi su come verrà gestita la cosa. Monitor appare alla fine della prima puntata e avvisa Flash che l'universo è in pericolo e che per salvarlo deve sacrificarsi. Barry non sa del patto tra Oliver Queen e Monitor, quindi qualcuno morirà".

Ricordiamo che la serie andrà in onda a partire dal prossimo otto ottobre, nel frattempo Grant Gustin ha rivelato come inizierà Crisi in The Flash 6.