The Flash: Vedremo ancora il personaggio di The Ray nelle serie dell'Arrowverse?

Durante la gigantesca maratona di quattro ore che è stata il crossover Arrowverse, Crisis on Earth X , abbiamo conosciuto un nuovo personaggio,, interpretato da. Ci chiediamo dunque, se lo rivedremo mai in una delle serie sorelle:

Attenzione possibile Spoiler

The Ray (Russell Tovey), è apparso in un paio degli episodi del crossover ma, alla fine, ha deciso di restare su Terra X e combattere i Nazisti, nonostante il suo ragazzo Leo Snart abbia deciso di tornare su Terra 1 con le Leggende. Questa sorta di "finale aperto" ha messo in allerta molti fa che, a ragione, si chiedono se rivedranno o meno il personaggio anche in futuro, in una delle serie dell'universo Arrow.

Il produttore esecutivo, Marc Guggenheim, ha dichiarato che più che "se", dobbiamo invece chiederci "quando" The Ray tornerà:

"Ok, il Ray di Terra X, no. Quello di Terra 1, che è poi il Ray del crossover, certamente," ha confermato Guggenheim. "Le uniche due cose a cui dobbiamo prestare attenzione sono - per rivederlo in azione - di avere una buona storia e, naturalmente, la disponibilità di Russell. Quando riusciremo ad avere entrambe queste due cose di certo lo rivedrete. E, chiaramente, è una cosa che anche noi speriamo."

Per il discorso che riguarda la disponibilità a tornare di Russell Tovey, la questione è che lui ha un ruolo prominente nella serie ABC, Quantico, attualmente arrivata alla sua terza stagione.

"L'incredibilmente talentuoso Signor Tovey è impegnato come series regular in Quantico al momento," ha spiegato Guggenheim. "Mi da così fastidio che gli attori siano incapaci di essere nello stesso momento in due posti diversi che non avete idea," ha poi scherzato il produttore esecutivo.

Poi, più seriamente, ha continuato dicendo che "lavorare con Russell è stata una gioia assoluta. E' un professionista, in ogni momento lavorativo, è gentile e ha un talento straordinario. Quando il suo nome è uscito fuori nel casting (l'ha proposto il nostro esperto David Rappaport), nessuno di noi ha più potuto pensare a nessun altro a cui affidare la parte. E dunque siamo stati fortunatissimi quando ha detto di sì perché, una volta deciso chi dovesse essere (per noi), The Ray, qualsiasi altra scelta sarebbe risultata inadeguata."

Voi vorreste rivedere il personaggio nelle serie dell'Arrowverse? Ditecelo nei commenti!