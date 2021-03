The Flash, che velocità raggiunge il velocista scarlatto? Tutti i numeri scientifici

Barry Allen è conosciuto per la sua super velocità nei panni di Flash, ma quanto velocemente può correre? Piccolo spoiler: non è si avvicina minimamente alla velocità della luce, ma solo nella serie televisiva.

A partire dall'episodio "Trajectory" di The Flash del 22 marzo 2016, la velocità massima del protagonista (Grant Gustin) è Mach 3,4 o 4.0749 Chilometri all'ora, rendendolo comodamente più rapido del jet più veloce che un essere umano abbia mai pilotato (l'attuale record di velocità è Mach 2.8), ma anche molto più lento della velocità di una navetta spaziale (la cui velocità al lancio è di circa 28.9682 Chilometri all'ora o approssimativamente Mach 14.5).



La rappresentazione della velocità del personaggio nella serie, però, non è sempre stata coerente. Ci sono state volte, infatti, in cui è stato molto probabilmente più veloce di Mach 3.4, come nell'episodio intitolato "Legends of Yesterday", in cui Barry sfugge a un attacco mortale di Vandal Savage e viaggia così velocemente da tornare indietro nel tempo. Proprio parlando di viaggi nel tempo, mentre Barry è in grado di farlo quasi regolarmente, la velocità con cui può raggiungere questo obiettivo sembra essere molto inferiore a quella richiesta dalla scienza. Senza approfondire troppo la fisica teorica, per viaggiare veramente nel tempo Barry avrebbe bisogno di correre a velocità che superano la velocità della luce, non Mach 3.4.



Tuttavia, il motivo per cui Barry sembra in grado di raggiungere altre porzioni del tempo a velocità molto più basse è perché può attingere alla Speed Force, una fonte di energia extra-dimensionale che gli consente di muoversi avanti e indietro nel tempo e persino attraverso le dimensioni. Non è esattamente chiaro a quale velocità deve correre Barry per accedere alla Speed Force, ma sembra essere inferiore a Mach 3.4 poiché ha ottenuto l'accesso prima di raggiungere la sua velocità massima attuale.



Cosa ne pensate? Vi aspettavate una velocità maggiore del personaggio? Ebbene, per avere velocità folli dovreste leggervi il fumetto. La velocità di Flash varia a seconda dello scrittore, ma è di molto superiore rispetto alla velocità della luce (299.79 Chilometri all'ora) tanto da aver salvato 532.000 persone durante un'esplosione nucleare in Corea portandole via dall'esplosione in 0,00001 microsecondi. Stando a dei calcoli, per compiere un'impresa del genere doveva correre a una velocità 13 trilioni di volte superiore a quella della luce.



Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento riguardo ai migliori e peggiori cattivi nella storia della serie TV The Flash, ecco a voi quando potrebbe finire la serie.