The Flash, è tutto vero: Stephen Amell torna come Green Arrow per il finale!

Aveva detto di voler essere presente un'ultima volta, nell'ArrowVerse, in tempo per la fine di questo universo decennale. Ora la sua partecipazione è ufficiale: Stephen Amell tornerà nei panni di Green Arrown nella nona e ultima stagione di The Flash, che chiuderà l'ultimo grande arco ArrowVerse dopo la cessione di The CW.

Warner Bros. Discovery vuole chiudere in grande stile un universo che, fra mille critiche e una qualità che è andata scemando nel corso degli ultimi dieci anni, ci ha comunque accompagnato per una buona decade e ha rappresentato il volto DC sul piccolo schermo. Ormai il canale The CW è stato ceduto per il 75% al Nexstar Group, che non sembra avere intenzione di continuare con questo universo. E in tempo per la fine torna il volto più noto che lo lanciò, dieci anni fa ormai, con Green Arrow.

Si tratta di Stephen Amell, che aveva già espresso il suo desiderio di tornare per la stagione finale di The Flash. Una stagione che rappresenta un po’ il canto del cigno: è pur vero che ci sono state notizie incoraggianti sul Arrowverse, ma è altrettanto vero che tutte le grandi serie sono state concluse o si preparano a conclusione, compresa la cancellazione di Stargirl alla terza stagione. È chiara insomma l’intenzione di scrivere una lettera d’addio a questo universo e l’ultima parola non poteva che essere quella di Amell.

Commenta infatti il produttore esecutivo Eric Wallace: "Non appena la nostra stagione finale è stata annunciata, sapevamo di volere che Stephen tornasse e riprendesse il suo ruolo iconico di Oliver Queen. Dopo tutto, è stato Oliver che originariamente ha lanciato Barry Allen nel suo percorso eroico. Era importante creare un momento di chiusura del cerchio con il ritorno di Oliver nell'ultima stagione. Il risultato è un episodio epico ma emozionante che speriamo i fan dell'Arrowverse apprezzeranno. È tutto per dire "grazie" a tutti per aver guardato e sostenuto il nostro show durante nove anni meravigliosi. Non vediamo l’ora che tutti assistano di nuovo a Grant e Stephen che salvano il mondo insieme. E sì, ci saranno brividi, brividi e lacrime”.

