The Flash, Walker, Naomi: quando andranno in onda i season finale delle serie The CW?

Dopo aver rinnovato The Flash e tutte le sue serie per un'altra stagione, The CW ha reso ora note le date di messa in onda dei vari season finale, inclusi quelli di Walker, Naomi e lo stesso The Flash.

È già arrivato il momento degli addii, o almeno, il momento in cui possiamo prepararci psicologicamente agli addii della stagione.

Questo perché il network americano The CW ha ufficializzato le date di trasmissione dei finali di stagione dei suoi show, a eccezion fatta ovviamente di quelli che devono ancora iniziare per quest'anno (In The Dark con la sua quarta stagione, Roswell New Mexico giunto anch'esso alla quarta stagione, e la terza stagione di Stargirl).

Ecco dunque come si presenta il calendario The CW per i mesi di maggio e giugno:

Martedì 10 maggio

(8 pm) Naomi - Finale Stagione 1 (con episodi back-to-back)

Martedì 23 maggio

(8 pm) All American - Finale Stagione 4

(9 pm) All American: Homecoming - Finale Stagione 1

Giovedì 26 maggio

(9 pm) Legacies - Finale Stagione 4

Venerdì 10 giugno

(8 pm) Charmed - Finale Stagione 4

Mercoledì 15 giugno

(9 pm) Kung Fu - Finale Stagione 2

Martedì 21 giugno

(8 pm) Superman & Lois - Finale Stagione 2

Giovedì 23 giugno

(8 pm) Walker - Finale Stagione 2

Mercoledì 29 giugno

(8 pm) The Flash - Finale Stagione 8