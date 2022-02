The Flight Attendant 2: Kaley Cuoco annuncia la fine delle riprese!

Qualche mese fa avevamo visto alcune foto dal set di The Flight Attendant, ma erano ancora poche le notizie che avevamo sui tempi di lavorazione. Adesso Kaley Cuoco ha dichiarato con un post su Instagram che le riprese si sono ufficialmente concluse!

"3 Paesi. 7 mesi. Incredibili alti e bassi. Covid etc.! Che cast, che troupe, che team. Non ho parole per descrivere la mia gratitudine. Non vedo l'ora che scopriate cosa abbiamo fatto" ha scritto Cuoco nel post in questione, in cui vediamo una foto e due video dal set. Diversi sono stati infatti i problemi occorsi durante la produzione, che hanno ritardato sicuramente i lavori, e che porteranno l'uscita dello show verso la seconda metà del 2022.

Come sappiamo The Flight Attendant 2 vedrà molte aggiunte al cast. Molti i nomi annunciati, tra cui spiccano quello di Alanna Ubach di Euphoria e della leggendaria Sharon Stone, che si aggiungeranno al cast principale. Ma non finisce qui, perché ci saranno anche Margaret Cho, Santiago Cabrera, Joseph Julian Soria, Shohreh Aghdashloo, Mae Martin, Callie Hernandez, Mo McRae, e Cheryl Hines.

Al momento non abbiamo informazioni di trama, ma dopo il finale scioccante della prima stagione ci aspettiamo sicuramente qualcosa di esplosivo. Staremo a vedere. Intanto potete dare un'occhiata al post pubblicato da Cuoco, che troverete in fondo all'articolo!