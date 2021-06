The Flight Attendant 2, Kaley Cuoco esclude il ritorno di un personaggio

Dopo la fine di The Big Bang Theory l’attrice Kaley Cuoco si è tuffata subito in un nuovo progetto, The Flight Attendant,che è stato un gran successo e le ha permesso di guadagnare una nomination ai Golden Globe come Miglior attrice in una Serie televisiva Musical o Commedia.

Parlando della seconda stagione, Cuoco ha escluso il ritorno di un personaggio importante anche se la cosa non dovrebbe del tutto sorprenderci.



La star, che è produttrice esecutiva e interpreta Cassie Bowden nello show, ha confermato che è improbabile che Michiel Huisman riprenda il ruolo di Alex Sokolov nella seconda stagione di The Flight Attendant.



Parlando con Entertainment Weekly Cuoco ha detto che non pensa che Sokolov, che per altro è morto, tornerà.



Sebbene il personaggio di Huisman sia stato ucciso nel primo episodio, spesso è apparso come frutto dell'immaginazione di Cassie, mentre cercava di venire a patti con l'essere sospettata del suo omicidio.



Il subconscio di Cassie tornerà, però, quindi la questione non è del tutto conclusa: "Cassie dovrà affrontare alcuni dei suoi demoni nel palazzo mentale, specialmente ora che sta cercando di rimanere sobria", ha aggiunto Kaley, ma a quanto pare Sokolov non sarà compreso.



Inoltre, dopo che The Flight Attendant è stato rinnovato per una seconda stagione i co-showrunner Meredith Lavender e Marcie Ulin hanno lasciato la serie.



Al loro posto arrivano Natalie Chaidez insieme al drammaturgo Steve Yockey, The Flight Attendant è basata sull'omonimo libro di Chris Bohjalian.



Recentemente Cuoco ha anche spiegato il significato del tatuaggio dedicato a The Flight Attendant e ha raccontato anche di aver detto una piccola bugia per ottenere la parte in The Flight Attendant.