The Flight Attendant 2, Kaley Cuoco presenta la new entry Mae Martin: 'Che grande cast!'

Abbiamo scoperto nei giorni scorsi le nuove star nel cast di The Flight Attendant, e sono iniziate le riprese della seconda stagione della serie HBO Max con Kaley Cuoco. L'ex Penny di The Big Bang Theory ha pubblicato alcune foto di scena sul suo profilo Instagram, presentando un'altra novità dello show: Mae Martin, vista in Feel Good su Netflix.

In calce alla notizia, possiamo vedere Kaley Cuoco e Mae Martin sul set di The Flight Attendant 2. La protagonista della serie, che oltre a interpretare l'assistente di volo Cassandra Bowden figura anche tra i produttori, ha commentato nella didascalia la prima settimana di riprese a Los Angeles manifestando tutta la sua soddisfazione: "Che cast, e che troupe!"

"Questa ovviamente è stata la mia primissima esperienza come produttrice" ha raccontato qualche settimana fa Kaley Cuoco, che ha ricevuto una nomination ai Golden Globes per The Flight Attendant. "Ho imparato molto dai miei colleghi produttori, ho imparato che non so quanto pensavo e quanto lavoro di squadra ci vuole per mettere in scena una serie come The Flight Attendant. Questo mi porta ad avere un maggiore rispetto per tutto ciò che va in onda, perché ora so quanto sia difficile farlo funzionare. Mi ha reso molto meno critica. E sono molto grata per ciò che accade dietro le quinte."