The Flight Attendant 2, nuove star si aggiungono al cast della serie con Kaley Cuoco

The Flight Attendant, la serie HBO con protagonista Kaley Cuoco, è stata rinnovata per una seconda stagione visto il successo della prima tranche di episodi e come spesso succede in questi casi, stanno iniziando a circolare le voci sulle nuove aggiunte al cast.

Nelle scorse ore è stato annunciato che Cheryl Hines e Margaret Cho entreranno a far parte della serie rispettivamente nei ruoli di Dot Karlson e Utada. Inoltre tra i regular di questa seconda stagione di The Flight Attendant troveremo sicuramente Mae Martin, Jessie Ennis, Santiago Cabrera, Shohreh Aghdashloo, Moe McRae , Callie Hernandez e JJ Soria.

Invece è escluso il ritorno di Micheal Huisman in The Flight Attendant 2. A rivelarlo è stata la stessa Kaley Cuoco che ha sottolineato come le vicende di Alex Sokolov morto nella prima stagione, non interferiranno con i nuovi episodi. I telespettatori sono curiosi di sapere come proseguirà ora la storia di questa sfortunata assistente di volo visto che, libro di Chris Bohjalian si conclude con i fatti della prima stagione.

Dopo il grande successo di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco era abbastanza preoccupata di The Flight Attendant. L'interprete di Penny temeva infatti che il publico potesse non gradire questa nuova serie ma visto il rinnovo, possiamo dire che i timori dell'attrice erano più che infondati. Se vi va, date uno sguardo alla nostra recensione della prima stagione di The Flight Attendant.