The Flight Attendant 2: Sharon Stone si aggiunge al cast della seconda stagione

In seguito alla partecipazione di nuove star a The Flight Attendant, il cast della seconda stagione della serie HBO si arricchisce ulteriormente. Infatti, l' ultima new entry è Sharon Stone, nel ruolo della madre di Cassie, protagonista dello show interpretata da Kaley Cuoco.

È stata la stessa star di The Big Bang Theory a celebrare la notizia ufficiale tramite un post su Intagram, che potete visionare direttamente in calce alla notizia. Nel post in questione, vediamo una foto che ritrae insieme Kaley Cuoco e Sharon Stone, accompagnata dalle seguenti parole: "Beh, posso finalmente condividere questa notizia... ciao "mamma". Ti voglio bene Sharon. Sul serio, ma che vita sto vivendo?".

È dunque palpabile l'entusiasmo di Kaley Cuoco per questa nuova collaborazione e come si può darle torto? Infatti, nel caso non conosciate Sharon Stone, si tratta di una delle maggiori star di Hollywood, che, nel corso della sua carriera, ha preso parte a grandi successi come Basic Instinct e Casinò. Inoltre, proprio grazie alla sua interpretazione nel film di Martin Scorsese, Stone ha collezionato un Golden Globe e una nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista. Sarà dunque interessante vederla nei panni di Lisa Bowden, questo il nome della madre di Cassie, la quale "non ha alcuna benevolenza o pazienza da spartire, dopo una vita passata ad occuparsi dei problemi di alcolismo della figlia", secondo la descrizione ufficiale del personaggio.

Infine, per addolcire l'attesa della seconda stagione, vi consigliamo di dare un'occhiata alle foto dal set di The Flight Attendant e vi ricordiamo che i nuovi episodi sono previsti per il 2022 su Sky e NOW.