The Flight Attendant 2, il teaser trailer della serie HBO con Kaley Cuoco e Sharon Stone

HBO Max ha diffuso il teaser trailer della stagione 2 di The Flight Attendant, la serie thriller con Kaley Cuoco nei panni di Cassie Bowden, un'assistente di volo con problemi di alcolismo che si trova improvvisamente al centro di una vicenda criminale. Ecco la data d'uscita!

Poche settimane fa, l'attrice aveva annunciato la fine delle riprese di The Flight Attendant 2, che si sono svolte tra Los Angeles, Berlino e Reykjavik: "3 Paesi. 7 mesi. Incredibili alti e bassi. Covid etc.! Che cast, che troupe, che team. Non ho parole per descrivere la mia gratitudine. Non vedo l'ora che scopriate cosa abbiamo fatto" ha scritto Cuoco in un post Instagram.

Il trailer di The Flight Attendant 2 ci offre un primo sguardo della nuova vita di Cassie, che è ancora un'assistente di volo, ma si è trasferita a Los Angeles e ha iniziato a partecipare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi per mettere fine alla sua dipendenza. "Ho iniziato a fare scelte migliori" afferma, "Mi sento come se stessi diventando una nuova persona".

Stando ai dettagli resi noti sulla trama di The Flight Attendant 2, "Cassie vive la sua miglior vita da sobria a Los Angeles, mentre nel suo tempo libero collabora con la CIA. Ma quando le verrà assegnato un incarico oltre oceano, si troverà inavvertitamente ad essere testimone di un omicidio e resterà intrappolata in un altro intrigo internazionale".

La nuova stagione scaverà ulteriormente nella tumultuosa infanzia di Cassie, con l'ingresso di Sharon Stone nel cast nel ruolo della madre Lisa Bowden che "non ha alcuna benevolenza o pazienza da spartire, dopo una vita passata ad occuparsi dei problemi di alcolismo della figlia".

Oltre a Sharon Stone, vedremo altre new entry nel cast di The Flight Attendant, come Alanna Ubach (Euphoria), Cheryl Hines (Curb your Enthusiasm), Margaret Cho (Drop Dead Diva), nonché Jessie Ennis, Mae Martin, Santiago Cabrera e Shohreh Aghdashloo.

I primi due episodi della stagione 2 di The Flight Attendant debutteranno in streaming su HBO Max il prossimo 21 aprile: a seguire, usciranno 2 nuovi episodi il 28 aprile e un episodio a settimana, fino al 26 maggio.