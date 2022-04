The Flight Attendant 2: il nuovo trailer introduce il Multiverso di Kaley Cuoco!

HBO ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione de L'assistente di volo - The Flight Attendant, che vede protagonista Kaley Cuoco di ritorno nel personaggio dell'alcolizzata Cassie Bowden. In questa nuova stagione, Cassie dovrà vivere in sostanza una doppia vita e nel trailer vediamo anche un assurdo colpo di scena. Dal 21 aprile!

"Ho lavorato così duramente per costruire questa nuova vita e mi sto aggrappando ad essa con tutto ciò che ho", dice Cassie nel trailer, proprio prima di un colpo di scena assurdo, un'esplosione e un confronto con il suo doppelgänger. Se una performance di Kaley Cuoco, nominata agli Emmy Awards, non fosse già abbastanza, la stagione 2 alzando notevolmente il tiro: nel trailer, le Kaley Cuoco / Cassie sono due. Anzi, tre. No, quattro! Basti dire che ci sono molte Kaley Cuoco.

Sharon Stone è entrata nel cast della serie e fa il suo esordio nel trailer nei panni della madre di Cassie. Magari il suo personaggio potrà spiegare perché esistano così tante gemelle della protagonista. Le altre new entry di The Flight Attendant sono Mo McRae, Callie Hernandez e JJ Soria, che raggiungono quindi i regular Kaley Cuoco, Zosia Mamet, Griffin Matthews, Deniz Akdeniz e Rosie Perez.

Stando ai dettagli resi noti sulla trama di The Flight Attendant 2, "Cassie vive la sua miglior vita da sobria a Los Angeles, mentre nel suo tempo libero collabora con la CIA. Ma quando le verrà assegnato un incarico oltre oceano, si troverà inavvertitamente ad essere testimone di un omicidio e resterà intrappolata in un altro intrigo internazionale".

I primi due episodi della stagione 2 di The Flight Attendant debutteranno in streaming su HBO Max il prossimo 21 aprile: a seguire, usciranno 2 nuovi episodi il 28 aprile e un episodio a settimana, fino al 26 maggio.