The flight attendant, cancellata la serie tv con Kaley Cuoco: niente nuova stagione

Kaley Cuoco ha approfittato della notizia della cancellazione di The Flight Attendant per ribaidre la sua felicità nell’aver partecipato a un progetto così importante, sottolineando il fatto che già essere riusciti a realizzare una seconda stagione dello show sia stato un grande successo personale e della produzione, viste le premesse iniziali.

Dopo aver parlato dello schiaffo di Sharon SDtone a Kaley Cuoco in The Flight Attendant, torniamo a parlare della serie televisiva HBO e trasmessa in Italia da Sky per riportare della cancellazione dello show, riportata da Variety e del comunicato della protagonista in merito a cosa abbia significato per lei essere parte dell’opera.

Sulla decisione presa dalla produzione potrebbero aver pesato il fatto che solo la prima stagione fosse basata sul libro di Chris Bohjalian e i tanti mesi passati dalla pubblicazione del secondo capitolo.

La Cuoco, nelle sue parole, ha infatti voluto ricordare come la prima riconferma avesse rappresentato una grande sorpresa: “Quello che era iniziato come una copertina di un libro che attirava l’attenzione si è rapidamente evoluto in uno straordinario volo di una vita. Ho sempre immaginato The Flight Attendant come una miniserie e, grazie a un incredibile team creativo, siamo riusciti a realizzare due emozionanti stagioni. Personalmente, interpretare Cassie è stato un sogno che si è avverato e sono molto grata a tutti coloro che hanno contribuito a dare vita a questa serie estremamente originale”.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi progetti futuri per l’attrice californiana, vi lasciamo alla nostra recensione di The Flight Attendant 2.