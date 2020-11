The Flight Attendant: ecco come Kaley Cuoco ha imparato a gestire le scene di sesso

Debutta oggi, giovedì 26 novembre, su HBO Max The Flight Attendant, la nuova serie con Kaley Cuoco, nota soprattutto per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory. In una recente intervista con USA Today, l'attrice ha raccontato di aver avuto qualche difficoltà sul set in occasione di una scena di sesso.

Se l'attrice aveva già avuto in The Big Bang Theory alcune esperienze del genere, si trattava pur sempre di una sitcom, mentre in The Flight Attendant le cose stavano su un piano differente. Per fortuna, è stato il co-protagonista Michiel Huisman ad aiutarla.

"Questa era una vera scena di sesso" ha spiegato Kaley Cuoco. "Ho detto a Michiel: Non l'ho mai fatto prima, tu l'hai mai fatto? E lui ha risposto: Sì, tipo 30, 40 volte. E io: Cosa?!"

Durante una pausa tra un ciak e l'altro, Kaley Cuoco ha raccontato di aver continuato a muoversi tra le braccia di Huisman, per non perdere concentrazione, ma la cosa non è servita. "Quando hanno chiamato l'azione non stavo ancora dando il massimo" ha continuato l'attrice. "Michael alla fine mi ha chiesto cosa stavo facendo, e io ho detto: Non lo so cosa sto facendo. Così ha dovuto insegnarmi un po' imbarazzato come fare sesso per finta."

