The Flight Attendant: Kaley Cuoco è diventata fan di Schitt's Creek durante le riprese

Dopo l'ultima intervista alla protagonista di The Flight Attendant, scopriamo che Kaley Cuoco è una grande fan di Catherine O'Hara e in particolare dell'opera intitolata Schitt's Creek, conosciuta durante le riprese dello show.

Parlando con i giornalisti di Variety, Kaley Cuoco ha rivelato di essere diventata una grande fan di Schitt's Creek durante i lavori sulla serie incentrata sulle vicende di Cassie Bowden. Ecco il suo commento: "Non l'avevo mai vista prima, poi ho iniziato a guardarla sul mio cellulare, tra una scena e l'altra e mi faceva ridere molto. Poi andavo in giro e iniziato a parlare come Moira e tutti dicevano, sta impazzendo, Kaley si sta comportando come Moira!". Inoltre, Kaley Cuoco è rimasta stupita di essere stata nominata ad un Golden Globe insieme a Catherine O'Hara, per questo ha deciso di inviare una mail alla famosa attrice, in cui rivela di essere grata a Catherine O'Hara per il suo lavoro.

Come potete vedere dal post in calce alla notizia, le due si sono poi finalmente incontrate, Kaley Cuoco ha quindi voluto condividere una foto e un messaggio in cui la ringrazia e afferma di essere sempre stata una grande fan di Catherine O'Hara. Per concludere, ecco una diversa intervista a Kaley Cuoco di The Flight Attendant in cui discute di un suo tatuaggio ispirato allo show.