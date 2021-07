The Flight Attendant, Kaley Cuoco sui Golden Globes:'La migliore sconfitta della mia vita'

Per via della sua interpretazione in The Flight Attendant,Kaley Cuoco ha ricevuto una nomination ai Golden Globes. Purtroppo però l'amatissima star di The Big Bang Theory è stata battuta da Catherine O'Hara con Schitt's Creek ma, sembra averla presa con filosofia. L'attrice ha infatti ammesso che questa sconfitta l'ha aiutata a crescere.

Ricordando la foto pubblicata sui social in cui ancora vestita in abita da sera, Kaley Cuoco si concede del comfort food dopo aver perso l'ambito premio, la protagonista di The Flight Attendant ha detto: "Quella che sembrava una cocente sconfitta è poi diventata una vera e propria vittoria perc per essere una vittoria per me perché Smirnoff mi ha chiamata e ha detto , 'Questo è il tipo di ragazza che vogliamo!'. Ero stupefatta, per quanto abbia perso questa stagione di premi, ho vinto comunque".

L'attrice ha poi aggiunto: "Onestamente, perdere contro 'Catherine the Great' è stata la migliore sconfitta della mia vita. Sono la sua più grande fan e l'avrei votata io stessa. Si tratta di un mio idolo e vedere il mio nome accanto al suo è stata un'esperienza a dir poco surreale".

Non tutti i mali vengono per nuocere insomma, e secondo Kaley Cuoco tutto questo le ha permesso di crescere e reinventarsi: "Mi sento come se fossi solo all'inizio, il che è una cosa pazzesca dal momento che sono nel settore da 30 anni. Ma ho avuto questo nuovo tipo di opportunità e penso che con The Flight Attendant io sia riuscita a ritagliami un altro piccolo spazio in questo business. Non è facile in questo mondo, non puoi mai fermarti e io non voglio fermarmi".

Insomma, se la vita ti da dei limoni, altro che limonata! Kaley Cuoco riesce addirittura a farsi un cocktail. Buon per lei.