The Flight Attendant, Kaley Cuoco e le riprese a Roma: "I miei capelli hanno preso fuoco!"

Debutterà il prossimo 26 novembre su HBO Max The Flight Attendant, la nuova serie con Kaley Cuoco, reduce dal successo di The Big Bang Theory. Intervenuta recentemente al Tonight Show con Jimmy Fallon, l'attrice ha raccontato un curioso aneddoto legato all'epoca delle riprese dello show, che si sono svolte anche in Italia.

Kaley Cuoco ha infatti ricordato che una sera, quando era con altri membri del cast e della troupe in un locale a Roma, i suoi capelli hanno rischiato di andare letteralmente a fuoco. "Questo posto era molto piccolo, stavamo pigiati come sardine. La musica era forte, martellante, non ero mai stata in un posto così prima" ha raccontato l'attrice. "Sono entrata e la prima cosa che ho notato è stata la presenza di candelabri aperti. Come La Bella e la Bestia."

A quel punto, Kaley Cuoco ha ricordato di aver trovato la cosa "un po' pericolosa", e in effetti deve essersi avvicinata un po' troppo a una candela. "All'improvviso, vedo che la mia amica spalanca gli occhi e sento odore di fumo. Mi guardo intorno e dico: Lo senti anche tu? E lei mi fa segno che sono io."

La cosa divertente è che la gente nel locale ha cominciato a urlare e l'attrice, a causa dell'assonanza tra la parola "fuoco" in italiano e il suo cognome, aveva inizialmente creduto che l'avessero riconosciuta e stessero gridando il suo nome. Kaley Cuoco ha anche raccontato di aver temuto che un uomo, intervenuto per aiutarla, volesse in realtà aggredirla. Per fortuna, poi, tutto si è risolto con un piccolo spavento.

Per Kaley Cuoco, in ogni caso, The Flight Attendant è la serie perfetta dopo The Big Bang Theory.