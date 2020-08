The Flight Attendant, Kaley Cuoco rivela: 'É la serie perfetta dopo The Big Bang Theory'

Kaley Cuoco si è resa conto molto rapidamente che The Flight Attendant sarebbe stata la serie perfetta per superare il distacco da The Big Bamg Theory ed inaugurare una nuova fase della sua carriera.

The Flight Attendant è un adattamento del romanzo best-seller del 2018 di Chris Bohjalian che narra lastoria di un'assistente di volo che dopo una sbornia trova un cadavere nel suo letto dell'hotel di Dubai. Dovrà quindi tentare di comprendere quale mistero si nasconde dietro di la complessa vicenda. Oltre ad interpretare la protagonista della serie Cassandra Bowden, la Cuoco ne è anche produttore esecutivo e, di recente ha ammesso che le è bastata una riga del romanzo di Bohjalian per convincerla ad ottenere i diritti del libro.

"Ho letto giusto qualche riga su Amazon e ho sentito uno strano brivido" ha detto la famosa interprete di Penny che ha poi aggiunto: "Ho chiamato subito il mio team e gli ho raccontato tutte le fantastiche impressioni che ho avuto. A dirla tutta non avevo letto il libro ma, qualcosa mi diceva che dovevo farlo mio e sfruttare queste sensazioni".



L'attrice, che ha descritto il suo personaggio con "montagne russe di problemi ma con un cuore d'oro", ha detto che era entusiasta del fatto che il ruolo mescolasse così sapientemente dramma e commedia, rendendolo la transizione ideale dopo 12 stagioni di The Big Bang Theory. "Mi piace far ridere la gente", ha detto la Cuoco. "Ho pensato che se fossimo riusciti a trovare la squadra giusta e portare un po 'di leggerezza in un libro così oscuro avremmo potuto ottenere qualcosa di straordinario".



La serie è stata una delle prime a ritornare sul set dopo la fine del lockdown ed è probabile che The Flight Attendant uscirà già nel prossimo autunno.