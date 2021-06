The Flight Attendant, Kaley Cuoco sulla scena di sesso con Michiel Huisman: 'Imbarazzante'

Nel primo episodio della serie di HBO Max The Flight Attendant, il personaggio di Kaley Cuoco, Cassie, si innamora perdutamente di un passeggero interpretato dalla star di Game of Thrones Michiel Huisman. I due trascorrono insieme la notte ma, al suo risveglio, l'assistente di volo scopre che l'uomo è morto e non ricorda cosa è successo.

Come rivelato dall'ex Penny di The Big Bang Theory, girare quella particolare scena di sesso per lei non è stato di certo facile. L'attrice ha infatti ammesso di essersi sentita davvero a disagio a differenza del suo partner in The Flight Attendant che ha già avuto una lunga esperienza con le scene più hot grazie al ruolo di Daario Naharis in Game of Thrones.

"Non avevo mai dovuto girare nessuna scena di sesso, e ne ho avuta una in The Flight Attendant con Michiel. Era stato in Game of Thrones, quindi era abbastanza preparato su questo genere di cose, ma io non sapevo veramente cosa fare. É stato imbarazzante".

Kaley Cuoco ha poi aggiunto: "Quando dicevano 'taglia', mi trovavo sopra di lui come se fossi su un water. Ero a dir poco imbarazzata. Pensavo: 'Non sto toccando niente, non sto guardando niente'. Non sapevo cosa fare. Tutti pensavano certamente: 'Ti stai comportando in modo così strano, stai rendendo tutto questo molto più strano di quanto dovrebbe essere'. Ma ero totalmente fuori dal mio elemento".

The Flight Attendant tornerà per una seconda stagione e presto avremo modo di rivedere Kaley Cuoco anche in una serie limitata su Doris Day