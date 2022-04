The Flight Attendant, Kaley Cuoco e lo schiaffo a sorpresa di Sharon Stone!

Durante un'intervista per il lancio dello show, Kaley Cuoco ha rivelato un inedito aneddoto dal dietro le quinte della serie The Flight Attendant della quale è protagonista: l'episodio riguarda una scena tra lei e Sharon Stone, che nella serie interpreta sua madre... Scopriamo insieme che cosa è successo!

Cuoco, che nella serie è Cassie Bowden, ha raccontato a TvLine com'è nata una scena davvero intensa che vedremo nell'episodio 6 di The Flight Attendant: si tratterebbe di un confronto tra Cassie e la madre (interpretata da Sharon Stone in The Flight Attendant 2) nel quale quest'ultima dà uno schiaffo alla figlia.

La prima ad essere sorpresa è stata proprio Kaley Cuoco, dato che lo schiaffo non faceva parte del copione: "E' stata una specialità di Sharon Stone. Non me l'aspettavo proprio" ha dichiarato l'attrice ricordando il momento con un sorriso, "la mia reazione è vera, ero davvero scioccata, ed è per questo che abbiamo usato quella ripresa". Cuoco rivela inoltre le parole di scuse e di affetto di Sharon Stone, aggiungendo "E' stata un'esperienza assurda e alla fine è stata perfetta per la scena".

Pochi giorni fa abbiamo visto il trailer di The Flight Attendant 2, la serie HBO Max che debutterà con i primi due episodi il prossimo 21 aprile. Stando alle informazioni note sulla trama di The Flight Attendant 2, "Cassie vive la sua miglior vita da sobria a Los Angeles, mentre nel suo tempo libero collabora con la CIA. Ma quando le verrà assegnato un incarico oltre oceano, si troverà inavvertitamente ad essere testimone di un omicidio e resterà intrappolata in un altro intrigo internazionale".