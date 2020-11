The Flight Attendant, Kaley Cuoco spiega il significato del tatuaggio dedicato alla serie

Kaley Cuoco sarà la protagonista di The Flight Attendant, serie targata HBO Max, ma attualmente l'attrice è in quarantena in Canada al fine di girare un film con Kevin Hart, come ha rivelato a Daily Pop. Cuoco ha anche parlato del tatuaggio che ha fatto in onore della serie tv che la vede protagonista.

Il nuovo spettacolo è incentrato sul suo personaggio, Cassandra, un’assistente di volo, che si sveglia in una stanza d'albergo di Dubai con un uomo morto e senza alcun ricordo di quello che è successo.

"Questa ragazza è dappertutto", ha detto Kaley di Cassandra a E! intervistata da Carissa Culiner. "È divertente, è carina, è una festaiola e beve."



"E poi abbiamo a che fare con così tanti disordini emotivi e così tanti traumi del suo passato", ha continuato Cuoco. "Per quanto divertente e bizzarra come lei - e ci sono momenti divertenti - abbiamo a che fare con una donna che ha davvero problemi con l'alcol, e il suo dover affrontare questo, affrontare questi fatti e poi questo trauma sta facendo esplodere tutto."



Sebbene The Flight Attendant si occupi di argomenti pesanti, Kaley ha adorato filmarlo, tanto che lei e la sua co-protagonista Zosia Mamet hanno fatto dei tatuaggi commemorativi.

"Siamo stati tutti così uniti", ha detto Kaley. Quindi, quando è nata l'idea di un tatuaggio, lei era d'accordo. Zosia ha progettato il disegno, che ha descritto come "questo piccolo aeroplano di carta".

"È sulla mia gamba", ha aggiunto Kaley. "Era semplicemente un ricordo perfetto per il tempo che abbiamo passato insieme. Voglio dire, ci è voluto un anno per girare otto episodi. Questo è completamente inaudito. E l'abbiamo fatto nel modo giusto. Quindi ne sono molto orgogliosa".



Le riprese si sono svolte anche in Italia, precisamente a Roma e Cuoco ha raccontato un aneddoto legato ai suoi capelli che hanno preso fuoco in un locale.



Allo stesso tempo, un anno di lavoro significava stare lontano da suo marito, Karl Cook. "Viaggiamo molto e facciamo quello che possiamo", ha detto Kaley. "Grazie a Dio c’è Zoom. È la migliore invenzione, o FaceTime o qualsiasi altra cosa. E in realtà è venuto a trovarmi il mio ultimo fine settimana di riprese, quindi era lì per la nostra piccola conclusione."



Per ottenere la parte l'attrice ha ammesso di aver raccontato una piccola bugia, The Flight Attendant debutterà il 26 novembre su HBO Max.