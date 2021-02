The Flight Attendant, Kaley Cuoco temeva la reazione dei fan: 'La odieranno?'

Grazie a The Flight Attendant Kaley Cuoco si è guadagnata la nomination ai Golden Globes, ma prima che la serie debuttasse l'attrice era molto preoccupata. Il suo timore riguardava principalmente la reazione dei fan, che dopo averla vista per dodici stagioni nel ruolo di Penny in The Big Bang Theory avrebbero dovuto abituarsi a qualcosa di diverso.

In una recente intervista, Kaley Cuoco ha raccontato a TV Line i suoi dubbi sulla nuova avventura. "Tutto quello che mi è passato per la mente negli ultimi tre anni e mezzo, da quando ho opzionato i diritti per quel libro, è stato: Oh mio Dio, sto commettendo un errore? La gente lo odierà? Lo amerà? Oh Dio, è così brutto, cosa sto facendo? Perché lo sto facendo?"

Rispetto a The Big Bang Theory, per The Flight Attendant le sue responsabilità erano maggiori. "Quando sei un produttore esecutivo, sai fin troppe cose, vedi tutta la lotta. Come attrice, posso svegliarmi e andare in scena: fai il tuo lavoro e te ne vai, e poi vedi il prodotto finito. Ma conoscere tutta la strada per il prodotto finito in realtà lo rende ancora più dolce, perché sai quanto sia duro il lavoro e quanto sia necessario un enorme sforzo di squadra."

In The Flight Attendant Kaley Cuoco, che ha anche fatto un tatuaggio dedicato alla serie, interpreta Cassandra Bowden, un'assistente di volo che si risveglia dopo i postumi di una sbronza in una stanza d'albergo a Dubai accanto a un cadavere, senza ricordare nulla di cosa sia successo.