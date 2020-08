The Flight Attendant, Kaley Cuoco torna sul set: quando uscirà la serie?

Come la stessa Kaley Cuoco aveva anticipato qualche giorno fa, la produzione di The Flight Attendant è pronta a ripartire. La produzione riprenderà già in agosto a New York, dal momento che le linee guida sulla sicurezza consentono i lavori, e se non ci saranno altri intoppi debutterà in streaming su HBO Max quest'autunno.

Steve Yockey, produttore esecutivo e co-showrunner di The Flight Attendant, ha annunciato la notizia nella giornata di mercoledì, nel corso del panel virtuale di CTAM. La produzione, come sappiamo, era stata interrotta lo scorso marzo a causa della pandemia.

Secondo HBO Max, The Flight Attendant è "una storia su come un'intera vita può cambiare in una notte. Un'assistente di volo (Kaley Cuoco) si risveglia nell'hotel sbagliato, nel letto sbagliato, con un uomo morto, e non ha idea di cosa sia successo". La serie, a metà strada tra il thriller e la black comedy, è basata sul romanzo omonimo di Chris Bohjalian, nella classifica dei bestseller del New York Times.

Steve Yockey ha spiegato che lo stop imposto dal lockdown è arrivato quando erano stati girati sei degli otto episodi della serie, e la cosa ha impedito che The Flight Attendant fosse disponibile già al lancio della nuova piattaforma streaming, avvenuto il 27 maggio. Ha assicurato che gli attori, specialmente se impegnati in scene a distanza ravvicinata, saranno testati ogni giorno prima di iniziare le riprese, e che il lavoro si svolgerà in tutta sicurezza, rispettando il distanziamento sociale e le altre prescrizioni. "Non torneremmo a lavorare se non potessimo garantire la salute di tutti" ha aggiunto.

Kaley Cuoco, vittima qualche mese fa di un piccolo incidente sul set, ha invece ribadito: "E inoltre, siamo quasi alla fine! Ci siamo quasi..."