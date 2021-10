The Flight Attendant, nuove foto dal set per Kaley Cuoco e colleghi: 'Cast fantastico'

Dopo aver presentato la new entry Mae Martin, Kaley Cuoco continua a pubblicare foto dal set di The Flight Attendant, di cui sono in corso le riprese per la seconda stagione. Stavolta l'attrice, che ha raggiunto la fama grazie al ruolo di Penny in The Big Bang Theory, ha postato alcune immagini in bianco e nero in compagnia di altri colleghi.

I nuovi scatti sono visibili anche nel post Instagram in calce alla notizia. Possiamo vedere Kaley Cuoco con gli attori Santiago Cabrera, Deniz Akdeniz, Zosia Mamet, e anche qualche foto con il team di produzione.

"Un'altra settimana insieme al mio fantastico cast e alla troupe" ha scritto l'attrice nella didascalia.

Grazie ad alcune sue dichiarazioni dei mesi scorsi, conosciamo già il futuro di Kaley Cuoco dopo The Flight Attendant. Nella serie, basata sul romanzo del 2018 di Chris Bohjalian, Kaley Cuoco interpreta Cassie Bowden, un'assistente di volo che si ritrova suo malgrado al centro di un caso di cronaca nera: al suo risveglio in hotel, dopo aver passato la notte con un uomo misterioso conosciuto in aereo, scopre che quest'ultimo è stato assassinato. Non ricorda nulla di cosa è successo e in preda al panico fugge dalla stanza, attirando inevitabilmente su di sé tutti i sospetti sull'omicidio.