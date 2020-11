The Flight Attendant, per ottenere la parte Kaley Cuoco ha raccontato una piccola bugia

Dopo aver interpretato per dodici stagioni il ruolo di Penny in The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sta per debuttare in una nuova serie, The Flight Attendant, dal 26 novembre su HBO Max. L'attrice sta promuovendo lo show con interviste e pubbliche apparizioni, come quando ha raccontato una disavventura romana vissuta durante le riprese in Italia.

In un'intervista a Entertainment Weekly, invece, Kaley Cuoco ha rivelato di aver mentito su un particolare all'epoca del casting, per avere maggiori possibilità di ottenere la parte.

"Mi hanno chiesto: Quindi hai letto il libro? E ami questo libro?" ha spiegato, ricordando uno dei primi colloqui con la casa di produzione Yes. "E io ho risposto: Ma certo, ho adorato il libro. E non l'avevo neanche letto, ma sapevo che mi sarebbe piaciuto."

The Flight Attendant, infatti, è basata sull'omonimo romanzo di Chris Bohjalian del 2018. "Ho semplicemente detto una piccola bugia bianca per smuovere le cose, perché ci vuole un sacco di tempo" ha continuato Kaley Cuoco.

Nella nuova serie, la star di The Big Bang Theory interpreta il ruolo di Cassie Bowden. "Non importa ciò che faccio nella vita, sono sciocca. Non mi prendo troppo sul serio, e abbiamo portato questo aspetto nel personaggio."

"Quando sei seduto a parlare con lei, ha questo umorismo" ha confermato Steve Yockey, co-showrunner di The Flight Attendant, "e il tuo cervello sta già pensando: oh, posso rendere questo personaggio incasinato come deve essere, perché Kaley interpreterà quel ruolo e lo porterà a quel livello."

Anche per questo Kaley Cuoco è convinta che The Flight Attendant è la serie perfetta per lei dopo The Big Bang Theory.