The Flight Attendant, la preoccupazione di Kaley Cuoco: 'Mi addormentavo piangendo'

Dopo dodici stagioni nel cast di The Big Bang Theory, per Kaley Cuoco interpretare un nuovo personaggio era un po' come uscire da una comfort zone e affrontare l'ignoto. Quando ha cominciato a recitare in The Flight Attendant, quindi, l'attrice era al contempo affascinata dalla nuova sfida e preoccupata, al punto di faticare a gestire lo stress.

Kaley Cuoco, che presto sarà protagonista di una nuova serie tv, ha recentemente raccontato a Radio Times il groviglio di emozioni provate per la sua svolta lavorativa dopo The Big Bang Theory.

"Venendo da uno show di tale successo, sapevo che la gente avrebbe giudicato questo e messo in dubbio ogni mia decisione. Non avrebbe avuto importanza la scelta che avrei fatto, sarebbe comunque stata non dico guardata dall'alto in basso, ma messa in discussione."

Di conseguenza, ha continuato Kaley Cuoco, "in cuor mio ho deciso che nulla poteva essere paragonato a The Big Bang Theory, e questo mi ha liberato: era una cosa così unica e speciale che non aveva paragoni."

Per quanto riguarda The Flight Attendant, però, "ho attraversato un sacco di alti e bassi. Ci sono stati giorni in cui pensavo: Andiamo, la gente la adorerà, e poi ci sono stati giorni in cui piangevo letteralmente fino ad addormentarmi, desiderando di non aver mai trovato quel libro" ha confessato l'attrice, che con la sua società di produzione aveva opzionato i diritti del romanzo da cui è tratta la sua nuova serie.

La risposta del pubblico è stata positiva, tanto che The Flight Attendant si è guadagnata una seconda stagione. Grazie al suo nuovo ruolo Kaley Cuoco ha ottenuto anche una nomination ai Golden Globes: è stata battuta, ma ha preso la sconfitta con filosofia.