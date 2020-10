The Flight Attendant, rivelata la data di uscita della serie con Kaley Cuoco

HBO Max con un post sulla sua pagina ufficiale ha rivelato quando andrà ufficialmente in onda The Flight Attendant, la nuova serie con protagonista Kaley Cuoco, l'indimenticabile Penny di The Big Bang Theory.

Stando a quanto riportato, i primi tre episodi verranno diffusi sulla nota piattaforma streaming a partire dal Ringraziamento, ovvero il prossimo 26 novembre. Non si sa ancora invece quando verranno diffusi i restanti cinque. Il primo poster ufficiale lanciato da HBO Max anticipa che "un mistero mortale con una conseguenza turbolenta" sarà il main theme della serie, e ha confermato anche che il primo trailer arriverà nel corso della giornata odierna.

The Flight Attendant, che è basato sull'omonimo romanzo di Chris Bohjalian del 2018, vede la Cuoco nei panni dell'assistente di volo Cassandra Bowden, che si sveglia in una camera d'albergo di Dubai con un uomo morto al suo fianco. Spaventata per questa situazione, la ragazza continua la sua mattinata come se nulla fosse, unendosi agli altri assistenti di volo e piloti in viaggio verso l'aeroporto. A New York, viene però accolta dagli agenti dell'FBI che la interrogano sulla sua recente sosta a Dubai. Ancora incapace di mettere insieme i pezzi della notte, la povera Cassandra teme di essere proprio lei l'assassina. Insomma The Flight Attendant è la serie perfetta per la Cuoco dopo The Big Bang Theory.